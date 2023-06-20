Сальмонелла стала причиной отравления более 100 человек шаурмой в Братске
Сальмонеллу обнаружили в пищевых продуктах кафе в Братске, где более 100 человек отравились шаурмой. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе «Шаурму хочу». <…> По результатам исследований биологического материала, взятого у пострадавших граждан и персонала кафе, а также в пробах пищевых продуктов обнаружена сальмонелла», — заявили в управлении ведомства.
Кроме того, были найдены нарушения в технологическом процессе приготовления блюд, хранении продуктов в кафе. Помимо этого, в заведении не обеспечены условия для соблюдения личной гигиены работников.
О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.
15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.
Это уже не первый случай массового отравления после посещения этого заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.