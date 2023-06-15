В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
В Братске Иркутской области задержан владелец кафе быстрого питания, в котором 62 человека отправились шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в Telegram-канале 15 июня.
Следователями СК проводится допрос предпринимателя, персонала кафе и пострадавших. На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, 29 человек госпитализированы, включая пятерых детей.
Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также зафиксировано отсутствие условий для соблюдения личной гигиены работников. Кафе временно закрыли.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). В СК добавили, что отравления зафиксированы после посещения пострадавшими кафе «Шаурму хочу».