Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48

Число отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области выросло до 48. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду, 14 июня.

Там уточнили, что 11 человек, в числе которых пятеро несовершеннолетних, госпитализированы.

В СК добавили, что отравления зафиксированы после посещения пострадавшими кафе «Шаурму хочу». Это уже не первый случай массового отравления после посещения данного заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших и 10 госпитализированных.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Пострадавших госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».