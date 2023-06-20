Число отравившихся шаурмой в Братске превысило сто

Число жителей Братска Иркутской области, отравившихся в кафе шаурмой, увеличилось до 101 человека. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме», — написал он в Telegram-канале.

Как утверждает Кобзев, тяжелых случаев отравления не наблюдается, семь пациентов уже выписаны из больницы.

О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня.

Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, у всех госпитализированных выявили острую кишечную инфекцию. Также были найдены нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд и хранении продуктов. Помимо этого, было установлено, что в заведении «Шаурму хочу» нет условий для соблюдения личной гигиены работников.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

19 июня суд отправил владельца кафе под домашний арест на два месяца на период предварительного следствия.

Это уже не первый случай массового отравления после посещения данного заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.