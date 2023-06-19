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Суд отправил под домашний арест владельца кафе после отравления 62 человек шаурмой

СК РФ: суд отправил под домашний арест владельца кафе «Шаурму хочу», где отравились 62 человека
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Фото: СК РФ
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Суд отправил под домашний арест владельца кафе «Шаурму хочу», где 62 человека отравились шаурмой. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

«Сегодня Братский городской суд избрал мужчине домашний арест на два месяца на период предварительного следствия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Отравления зафиксированы после посещения ими кафе «Шаурму хочу» в Братске.

О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня.

Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, у всех госпитализированных выявили острую кишечную инфекцию. Также были найдены нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд и хранении продуктов. Помимо этого, было установлено, что в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников.

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По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

Это уже не первый случай массового отравления после посещения данного заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

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