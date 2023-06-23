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Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов

Турция требует от Швеции выслать подозреваемых в терроризме курдов до вступления в НАТО
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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
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Турция хочет, чтобы Швеция начала выдачу или высылку подозреваемых курдских сепаратистов до саммита НАТО, который пройдет в Литве в июле. Об этом 22 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Анкара требует от Стокгольма в обмен на поддержку вступления в НАТО экстрадиции более 130 человек, большинство из которых являются курдскими сепаратистами.

Согласно информации источников агентства, среди них предполагаемые сторонники курдской военизированной группировки Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена США и Европейским союзом террористической организацией, а также связанных с ней курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии и последователи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По мнению турецких властей, начав экстрадицию, Швеция докажет, что серьезно относится к внедрению новых правил.

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Накануне спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что Турция ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.

В тот же день министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем сказал, что парламент Турции должен приступить к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку Стокгольм в настоящее время выполнил свои обязательства по соглашению с Анкарой.

13 июня политический аналитик Александр Асафов заявил, что вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга. Эксперт предположил, что Эрдоган выдвигает ряд условий для одобрения заявки государства.

Тогда же генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что Швеция может стать членом НАТО уже к началу июльского саммита блока в Вильнюсе. Он пройдет 11–12 июля. Как отметил Столтенберг, военно-политический блок прилагает все усилия, чтобы это произошло как можно раньше.

До этого, 4 июня, Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

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