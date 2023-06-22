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Бык насмерть забодал подростка и его мать под Ярославлем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Ярославской области бык насмерть забодал женщину и 15-летнего подростка. Об этом 22 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей следственного управления Следственного комитета (СУСК) по региону.

Утром 15-летний подросток один отправился пасти коров в Некоузском районе. Юноша привязал животное к вбитому в землю металлическому колышку, однако бык вырвался и нанес мальчику повреждения, несовместные с жизнью.

Когда подросток не вернулся к обеду, мать отправилась на его поиски. Однако бык напал и на 44-летнюю женщину, которая также скончалась от полученных травм.

Источник сообщил, что тела погибших обнаружил старший сын. Позже, по словам собеседника информагентства, бык был убит.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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Ранее, 15 июня, в Курской области бык насмерть забодал женщину. Бык отвязался от столба стойла, хозяева попытались вернуть животное домой, но это его разозлило. Затем бык выбежал на луг, где была семейная пара. Животное напало на супругов и забодало женщину насмерть. Мужчина был госпитализирован.

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