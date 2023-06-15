В Курской области бык насмерть забодал женщину. Об этом сообщил в четверг, 15 июня, источник «Известий».

Инцидент произошел утром 15 июня в селе Солдатское. Бык отвязался от стойла, хозяева попытались вернуть животное домой, но это его разозлило.

Затем бык выбежал на луг, где была семейная пара. Животное напало на супругов и забодало женщину насмерть. Мужчина госпитализирован.

Быка удалось поймать только через несколько часов. Ветеринары взяли у него анализы на наличие бешенства.

В апреле городе Волжском Волгоградской области бык затоптал 38-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.