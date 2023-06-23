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Стало известно, сколько времени россияне проводят в пробках

Опрос: более трети россиян проводят в пробках до семи часов в неделю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Согласно опросу, проведенному компанией «Росгосстрах» и сервисом проверки автомобилей «Автокод», 37% автомобилистов в РФ проводят в пробках от трех до семи часов в неделю, а 14% — более семи часов. Результатами опроса они поделились с «Известиями» 23 июня.

При этом, как стало известно, более половины россиян не готовы пересаживаться на общественный транспорт, чтобы избежать пробок (53%), а 30% согласны на это только в крайнем случае.

Основными причинами пробок респонденты назвали: несоблюдение водителями ПДД — 27%; неправильное проектирование дороги/дорожных развязок — 25%; медленное развитие дорожной инфраструктуры — 19%; слишком большое количество автомобилей в городе — 14%; неправильно отрегулированные по времени светофоры — 11%.

Также почти каждый автомобилист сталкивался с пробками из-за проведения дорожно-коммунальных работ. 45% попадают в такую пробку почти еженедельно, 26% — ежемесячно, а 15% — раз в полгода. Абсолютное большинство россиян склоняются к мнению, что подобные работы должны проводиться в ночное время.

Кроме того, 18% россиян признались, что попадали в аварии в пробках (с 14% опрошенных такое случалось один раз, а с 4% — несколько раз). Еще 24% респондентов сталкивались с аварийной ситуацией, но смогли избежать ДТП.

При этом 55% россиян считают, что к пробкам невозможно привыкнуть, а 45% смирились с ними.

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Равнодушны к пробкам 30% респондентов, 32% чувствуют себя уставшими в них, 28% нервничают и раздражаются, а 5% заявили, что им даже хочется плакать от безысходности.

«Как показывает нам статистика «Автокода», одна из самых частых причин ДТП — это наезд на стоящее транспортное средство. Чаще всего за ремонтными работами также обращаются в случае, когда был въезд в заднюю часть авто. Безусловно, влияет общее состояние автомобилистов, которые в пробке перестают адекватно оценивать ситуацию на дорогах. Наша статистика также показывает, что часто в такой ситуации оказываются именно водители такси и курьеры, которые в спешке выезжают с прилегающих территорий и оказываются в пробке, а в попытке быстрого перестроения в движущийся ряд попадают в ДТП», — прокомментировал автоподборщик и эксперт сервиса «Автокод» Игорь Шагапов.

Уточняется, что опрос проводился в мае 2023 года среди 1234 респондентов старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

В конце прошлого года «Известия» сообщали, что математики МФТИ совместно со специалистами Российского университета транспорта (РУТ) создают компьютерную программу для моделирования транспортных потоков в условиях города. Отмечалось, что расчеты модели должны показывать, как горожане будут распределяться по транспортной системе населенного пункта в случае внесения в нее тех или иных изменений, сколько времени они будут тратить на дорогу и так далее. Благодаря этому можно избежать дорожных пробок.

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