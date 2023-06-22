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Центробанк Турции почти вдвое повысил ключевую ставку

Центробанк Турции решил поднять ключевую ставку с 8,5 до 15%
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Altan Gocher
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Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 июня на сайте регулятора.

«Решено начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и сдержать ухудшение ценовой динамики», — объяснили в турецком ЦБ.

Отмечается, что цель Центробанка Турции по инфляции составляет 5%. Ранее сообщалось, что по итогам мая инфляция была 39,59%.

В качестве основных проинфляционных факторов регулятор называет высокий внутренний спрос, ценовое давление, устойчивую инфляцию в секторе услуг.

«Ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенно усиливаться в то время и в той мере, в какой это необходимо, до тех пор, пока не будет достигнуто заметное улучшение прогноза инфляции», — добавили в ЦБ.

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В свою очередь, стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ о повышении ставки.

Вместе с тем в конце мая проректор РАНХиГС Андрей Марголин напомнил, что переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал борьбу с инфляцией одним из главных приоритетов. Также он придает большое значение и осуществлению совместных проектов с Россией — строительству АЭС «Аккую» и созданию в Турции газового хаба.

Марголин выразил уверенность, что эти меры направлены на укрепление экономики Турции и если они будут реализованы успешно, можно будет говорить о стабилизации курса лиры.

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