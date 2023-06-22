Политолог заявил о недопущении Россией вступления Украины в НАТО

Запад дает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мнимые обещания, что его страну примут в НАТО, забывая о том, что невступление Украины в альянс — одна из целей спецоперации России. Об этом 22 июня «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Таким образом он прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal о том, что режиму Зеленского придется идти на соглашение с Россией на более или менее выгодных условиях для возможного вступления в Североатлантический альянс.

«В такого рода конструкциях разрешения ситуации на Украине, каждый день в разных газетах они появляются, отсутствует одна составляющая — Зеленский готов пойти на перемирие, а Россия готова? Одной рукой в ладоши не хлопнешь. Они всё время пытаются хлопнуть одной рукой. Они полагают, что мы все исстрадавшиеся в России ждем, когда же Зеленский наконец согласится с нами поговорить», — сказал Светов.

Политолог напомнил, что позиция Москвы точно определена — Украины в НАТО не будет.

«И нынешней Украины не будет, и того, что останется от Украины по окончании специальной военной операции. Мы сделаем всё для того, чтобы она не была в НАТО. Это одна из целей специальной военной операции — демилитаризация и нейтральный статус Украины», — сказал он.

Собеседник «Известий» отметил, что Запад пытается такими обещаниями подсластить пилюлю для Зеленского, потому что на саммите в Вильнюсе 11-12 июля вопрос вступления Украины в НАТО стоять не будет.

Накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон поддержит решения, которые будут направлены на ускорение процедуры вступления Украины в состав НАТО.

В тот же день стало известно, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.

При этом президент США Джо Байден 17 июня заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

В мае Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.