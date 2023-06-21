Глава МИД Великобритании поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 21 июня заявил, что Лондон поддержит решения, которые будут направлены на ускорение процедуры вступления Украины в состав НАТО.

Он отметил, что Украина быстро развивается. Как напомнил министр, на саммите глав МИД стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что многие требования плана действий по подготовке к членству уже выполняются.

«Вооруженные силы (Украины. — Ред.) уже реформируются в ходе конфликта, и я думаю, что позиция Великобритании заключается в том, что мы всемерно выступили бы за, если бы можно было перейти от плана действий (к следующему этапу. — Ред.), признавая, что он не потребовался, чтобы сделать предложения Швеции и Финляндии», — приводит слова Клеверли газета The Guardian.

Также члены НАТО понимают, что Киев «на поле боя продемонстрировал приверженность проведению военных реформ, необходимых для членства», подчеркнул министр.

Накануне сообщалось, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

Президент США Джо Байден 17 июня заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

10 июня глава офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

7 июня Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.