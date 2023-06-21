Реклама
Прямой эфир
Мир
Порошенко оценил использование сил ВСУ при контрнаступлении
Мир
В Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Глава МИД Великобритании поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО
Общество
Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС
Мир
Британия направит Киеву $60 млн на реконструкцию мостов и рынок страхования
Мир
Правительство ФРГ сообщило о передаче Украине тягачей и патрульных машин
Происшествия
В минздраве Дагестана подтвердили гибель восьми человек в ДТП с автобусом
Мир
Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 29
Экономика
Цена биткоина впервые с середины апреля превысила $30 тыс.
Мир
В Днепре переименовали носившие имена русских писателей улицы
Мир
Ермак заявил о работе с союзниками над сроками поставок истребителей
Мир
Бербок призвала Киев покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Мир
Спасшийся при погружении к «Титанику» журналист проанализировал пропажу батискафа
Сюжет:

Глава МИД Великобритании поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО

Глава МИД Британии Клеверли поддержал идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО
0
Фото: REUTERS/Kirsty Wigglesworth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 21 июня заявил, что Лондон поддержит решения, которые будут направлены на ускорение процедуры вступления Украины в состав НАТО.

Он отметил, что Украина быстро развивается. Как напомнил министр, на саммите глав МИД стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что многие требования плана действий по подготовке к членству уже выполняются.

«Вооруженные силы (Украины. — Ред.) уже реформируются в ходе конфликта, и я думаю, что позиция Великобритании заключается в том, что мы всемерно выступили бы за, если бы можно было перейти от плана действий (к следующему этапу. — Ред.), признавая, что он не потребовался, чтобы сделать предложения Швеции и Финляндии», — приводит слова Клеверли газета The Guardian.

Также члены НАТО понимают, что Киев «на поле боя продемонстрировал приверженность проведению военных реформ, необходимых для членства», подчеркнул министр.

НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
Запад пытается активизировать помощь Киеву на фоне провала контрнаступления

Накануне сообщалось, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

Президент США Джо Байден 17 июня заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

10 июня глава офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

7 июня Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023