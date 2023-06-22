Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине

США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны. Об этом 22 июня заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, США ответственны за происходящее на Украине, поэтому именно они должны восстанавливать страну. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — говорится в распространенном комментарии Антонова.

По его словам, украинский конфликт является следствием «многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ РФ, по превращению Украины в «антиРоссию». Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон разжигает противостояние, «накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».

Антонов задался вопросом, если за разрушенные американским оружие дома можно заплатить, то «каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей» и как США будут рассчитываться с жителями Украины, которых «гонят в безрассудные лобовые штурмы».

«Особенно поражает легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных. Пентагон может позволить себе «переоценить» стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов», — подчеркнул Антонов.

Посол указал, что на фоне средств, направляемых на закупку вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии. Вместо решения проблем голода, Вашингтон считает «более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны».

Накануне стало известно, что руководство Великобритании выделит на восстановление мостов на Украине и поддержку рынка страхования в общей сложности около $60 млн.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд на восстановление энергетики.

16 июня Блинкен заявил, что дополнительные $205 млн будут выделены на гуманитарную помощь Украине. Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

До этого, 18 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Новость дополняется