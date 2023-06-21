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США предоставят Украине $1,3 млрд помощи

Блинкен: США предоставят Украине $1,3 млрд помощи
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Brochstein
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Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи. Об этом 21 июня объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд <...>, мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — приводит его слова агентство Reuters.

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Ранее в тот день Еврокомиссия предложила зарезервировать из фондов Евросоюза для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что деньги будут выделены Киеву в виде грантов и кредитов.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Известиями» отметил, что передача Киеву очередного пакета финансовой помощи от Евросоюза — еще один шаг на пути к тотальной десуверенизации Украины.

16 июня Блинкен заявил, что дополнительные $205 млн будут выделены на гуманитарную помощь Украине. Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

До этого, 18 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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