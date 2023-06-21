Британия направит Киеву $60 млн на реконструкцию мостов и рынок страхования

Руководство Великобритании выделит на восстановление мостов на Украине и поддержку рынка страхования в общей сложности около $60 млн. Об этом сообщается на сайте британского правительства по итогам конференции, посвященной оказанию поддержки Киеву, прошедшей в Лондоне в среду, 21 июня.

«Кредит в размере £26,3 млн ($33,4 млн. — Ред.), поддержанный правительством Великобритании, позволит правительству Украины начать восстановление шести мостов и вновь открыть жизненно важные пути снабжения под Киевом», — говорится в сообщении.

Заместитель министра по делам бизнеса и торговли королевства Нусрат Гани, чьи слова приводятся на сайте, отметила, что это станет «еще одним шагом на пути к восстановлению» страны.

«Крайне важно, чтобы мы помогли Украине <…> вернуться к более процветающей и более устойчивой экономике», — сказала она.

Кроме этого, Лондон взял на себя обязательство направить £20 млн ($25,4 млн) на помощь украинским страховым компаниям.

«Правительство обещает увеличить до £20 млн на страхование компаний, работающих на Украине, открывая ключевой поток частных инвестиций», — отмечается на сайте.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на конференции в Лондоне, заявил о планах разработать платформу для бизнеса с целью поддержки Украины. По его словам, в течение трех лет Лондон предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. Великобритания также направит Киеву помощь в размере $306 млн в этом году на программы, в числе которых разминирование объектов и энергетические проекты.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также заявила, что Париж готовит многолетний пакет гражданской помощи для Киева, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую поддержку. По словам министра, порядка €40 млн будет выделено в этом году по линии МИДа в виде субсидий для Украины.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.