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МИД Франции анонсировал многолетний пакет помощи Украине

Глава МИД Франции Колонна: Париж предложит Киеву многолетний пакет помощи для восстановления
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Франция подготовила план по оказанию гуманитарной и финансовой поддержки Украины для ликвидации последствий боевых действий. Об этом заявила в среду, 21 июня, министр иностранных дел республики Катрин Колонна на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

«Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи для Украины, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую поддержку. Большая его часть будет распределяться в виде грантов, чтобы избежать роста давления на государственные финансы», — сказала она.

По словам министра, порядка €40 млн будет выделено в этом году по линии МИДа в виде субсидий для Украины. Как уточнила Колонна, эти средства предназначены для восстановления критической инфраструктуры, закупки оборудования для системы здравоохранения и в качестве дополнительных средств для подготовки к предстоящей зиме.

Кроме того, на конференции глава МИДа объявила о внедрении страхового механизма за счет французского Банка государственных инвестиций, чтобы покрыть риски для инвестиций на Украину в связи с военными действиями.

Колонна также подтвердила намерение Парижа продолжить снабжать Киев оружием и оказывать другую военную помощь.

Конференция в столице Великобритании началась в эту среду и продлится два дня. По заявлениям канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

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В этот же день газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Французская сторона рассчитывает, что такой шаг повлияет на ход конфликта и поможет добиться возобновления переговоров.

Ранее, 19 июня, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о доставке франко-итальянских систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T (французское название — Mamba, «Мамба») на Украину. По его словам, системы уже прибыли и готовы к эксплуатации.

Франция и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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