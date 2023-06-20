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Макрон сообщил о доставке комплекса Samp/T на Украину
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Макрон сообщил о доставке комплекса Samp/T на Украину

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Фото: commons.wikimedia.org/Naval Striking and Support Forces NATO
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Франко-итальянские системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T (французское название — Mamba, «Мамба») доставлены на Украину и готовы к эксплуатации. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по завершении европейской конференции о ПВО в Париже.

«Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты», — сказал он.

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Ранее, 19 марта, сообщалось, что на итальянской военной базе в городе Сабаудия украинские боевики завершили обучение перед отправкой на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T. Группа обучаемых состояла приблизительно из 20 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что скоро украинская армия получит системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Она добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически стали армией НАТО.

До этого, 13 января, стало известно, что Италия намерена отправить Киеву системы ПВО среднего радиуса действия Surface-to-Air Missile Platform/Terrain (SAMP/T). При этом, как указывало издание RID со ссылкой на осведомленные источники, на одобрение поставок военной техники оказала влияние американская сторона.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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