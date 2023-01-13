Италия отправит Киеву системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T

Италия приняла решение об отправке на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия Surface-to-Air Missile Platform/Terrain (SAMP/T). Об этом в пятницу, 13 января, написало военное издание RID со ссылкой на осведомленные источники.

В материале допускается, что на одобрение поставок военной техники оказала влияние американская сторона.

«Сильное давление со стороны Вашингтона — поговаривают и о телефонном звонке [президента США Джо] Байдена [премьер-министру Италии Джорджии] Мелони — решительно изменило картину, и Италия сказала «да», — говорится в материале.

Авторы материала также указали на то, что для отрасли военной промышленности Италии поставка SAMP/T Киеву — это «хорошая новость, особенно с точки зрения экспорта, поскольку теперь можно смело сказать, что система будет проверена в боевых условиях».

Еще 7 января американские дипломатические источники газеты La Repubblica рассказали, что США оказывают давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Киеву военные средства для обеспечения противовоздушной обороны. В частности, речь шла о зенитных ракетных комплексах SAMP-T.

Двумя днями ранее, 11 января, итальянский сенат поддержал принятый кабмином страны декрет о продолжении поставок оружия для нужд украинских националистов до конца текущего года. Так, 125 парламентариев проголосовали за, 28 — против и еще двое приняли решение воздержаться.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.