Реклама
Прямой эфир
Экономика
Более 60 новых самолетов планируется поставить «Аэрофлоту» до 2025 года
Мир
Американский адмирал допустил возобновление диалога Москвы и Киева после зимы
Мир
Издатель британских газет Mirror и Express сократит 200 сотрудников
Авто
Китайский автомобиль Skywell ET5 получил одну звезду в краш-тесте C-NCAP
Общество
Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат людей и снижение бедности
Экономика
Путин сообщил о дополнительных ненефтегазовых доходах бюджета РФ в 200 млрд рублей
Общество
Путин заявил о намерении повышать обороноспособность России
Армия
В ДНР допустили нахождение до 500 военных ВСУ в заблокированном Соледаре
Мир
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США
Мир
На Филиппинах эвакуированы более 10 тыс. человек из-за наводнений
Мир
МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми
Общество
Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Сюжет:

СМИ узнали о поддержке сената Италии отправки оружия на Украину до конца года

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauro Scrobogna
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянский сенат поддержал принятый кабмином страны декрет о продолжении поставок оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца текущего года. Об этом сообщает агентство АНСА.

Отдел боевой техники: как СВО изменила мировой рынок вооружений
И почему санкции оказали на российский экспорт разноплановый эффект

Отмечается, что 125 парламентариев проголосовали за, 28 — против и еще двое приняли решение воздержаться. Против голосовали представители оппозиционной партии «Движение «5 звезд», чей лидер Джузеппе Конте неоднократно выступал за дипломатические усилия по разрешению конфликта на Украине.

«Мы делаем всё возможное для Украины. <…> Мы отправили более 50 т электроматериалов для восстановления электросети. <…> Мы ведем переговоры с французами о средствах ПВО. Также вчера во время встречи премьер-министра Японии с Джорджией Мелони мы подтвердили наше намерение поддерживать полную независимость Украины», — приводит агентство слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Отмечается, что позднее голосование по декрету состоится в палате депутатов, после которого он будет окончательно утвержден.

Ранее, 8 января, Таяни заявил о том, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Рим, в частности, обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил политик, никаких «обнадеживающих новостей» по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине нет.

До этого, 7 января, сообщалось, что Вашингтон оказывает давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Киеву военные средства для обеспечения противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) SAMP-T.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023