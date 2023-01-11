СМИ узнали о поддержке сената Италии отправки оружия на Украину до конца года

Итальянский сенат поддержал принятый кабмином страны декрет о продолжении поставок оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца текущего года. Об этом сообщает агентство АНСА.

Отмечается, что 125 парламентариев проголосовали за, 28 — против и еще двое приняли решение воздержаться. Против голосовали представители оппозиционной партии «Движение «5 звезд», чей лидер Джузеппе Конте неоднократно выступал за дипломатические усилия по разрешению конфликта на Украине.

«Мы делаем всё возможное для Украины. <…> Мы отправили более 50 т электроматериалов для восстановления электросети. <…> Мы ведем переговоры с французами о средствах ПВО. Также вчера во время встречи премьер-министра Японии с Джорджией Мелони мы подтвердили наше намерение поддерживать полную независимость Украины», — приводит агентство слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Отмечается, что позднее голосование по декрету состоится в палате депутатов, после которого он будет окончательно утвержден.

Ранее, 8 января, Таяни заявил о том, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Рим, в частности, обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил политик, никаких «обнадеживающих новостей» по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине нет.

До этого, 7 января, сообщалось, что Вашингтон оказывает давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Киеву военные средства для обеспечения противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) SAMP-T.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.