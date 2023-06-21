Украинский премьер заявил о потребности Киева еще в $6,5 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев. Об этом он заявил в среду, 21 июня, во время конференции в Лондоне, посвященной экономической ситуации на Украине.

«Наши партнеры уже пообещали $4,3 млрд из общих $14,1 млрд, необходимых для быстрого восстановления в течение следующих 12 месяцев, нам нужно еще $6,5 млрд», — отметил премьер в ходе мероприятия, трансляция которого велась в YouTube.

Во время конференции британские, американские и европейские политики пообещали выделить Киеву финансовую помощь, отмечает Reuters.

В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о планах разработать платформу для бизнеса с целью поддержки Украины. По его словам, в течение трех лет Лондон предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. Великобритания также направит Киеву помощь в размере $306 млн в этом году на программы, в числе которых разминирование объектов и энергетические проекты.

Ранее, 20 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

Финансовая и военная поддержка Киева со стороны стран Запада усилена в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

В апреле этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина требует всё больше поставок вооружений от Запада, а ее запросы растут в геометрической прогрессии.