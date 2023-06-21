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Бербок призвала Киев покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок: Киев для вступления в ЕС должен покончить с 30 годами кумовства и коррупции
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Для присоединения к Европейскому союзу (ЕС) Украина должна покончить с 30 годами кумовства и коррупции. С таким заявлением 21 июня выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции в Лондоне, посвященной оказанию поддержки Киеву.

Она указала на то, что борьба со злоупотреблениями является обязательным условием для вступления страны в ЕС.

При этом, по словам Бербок, Украина уже добилась прогресса в своих усилиях по реформированию, «особенно в области свободных СМИ и верховенства закона».

«Однако также ясно, что в будущем необходим дальнейший прогресс, чтобы положить конец 30-летнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией <...> также покончено», — сказала министр иностранных дел Германии, чьи слова приводит газета Der Tagesspiegel. Бербок добавила, что коррупция остается основным препятствием для переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

При этом она выразила уверенность в том, что в будущем Украина станет членом объединения.

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В этот же день испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС написала о том, что Украина достигала некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, но ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу.

До этого, 8 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок. Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

В тот же день политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви указал на то, что ЕС может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. При этом, предположил он, реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

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