В результате столкновения поезда с грузовиком в Чехии пострадал 21 человек

В Чехии на железнодорожном переезде возле города Либерец пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадало более 20 человек. Об этом сообщил информационный портал IDNES.cz в среду, 21 июня.

«Всего в аварии пострадал 21 человек, из них 12 — легко, девять — средней степени тяжести», — передает портал.

Отмечается, что авария произошла на железнодорожной ветке Либерец – Фридлант, недалеко от станции Страж-над-Нисоу.

«Грузовик с загруженным экскаватором въехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом», — написано в материале.

Пресс-секретарь местной полиции Ивана Балакова, чьи слова приводит портал, сообщила также, что среди пассажиров поезда находились 19 школьников, двое из которых получили травмы. Она добавила, что все пострадавшие были доставлены в больницу Либерца.

В этот же день два человека погибли и 30 пострадали при крушении поезда в Тунисе. Среди погибших — пассажир и машинист. Поезд сошел с рельсов и перевернулся. Раненых доставили в больницу, с ними работают медики.

2 июня в индийском городе Баласор столкнулись сразу три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express и товарный состав. В результате происшествия погибли минимум 294 человека. Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности и создании угрозы жизни». Министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что причиной крушения поездов стало изменение в системе электронной блокировки.