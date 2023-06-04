Число погибших при крушении поездов в Индии приблизилось к 300
В результате крушения поездов в Индии погибли минимум 294 человека, свыше 1 тыс. пострадало. Трагедия произошла в штате Одиша. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщила газета Hindustan Times.
Директор по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумар Чоудхари назвал случившееся одной из самых страшных аварий в Индии.
Как написало издание, госпитали в городе Баласор, неподалеку от которого произошло ЧП, переполнены. Состояние здоровья около 100 госпитализированных классифицируется как критическое.
«Газета.Ru» со ссылкой на индийское министерство путей сообщения отметила, что на месте аварии на данный момент проводятся восстановительные работы.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 2 июня. Предварительно, причиной столкновения поездов стал сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского экспресса.