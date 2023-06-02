Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Индии

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Индии, несколько человек погибли. Об этом 2 июня сообщила газета Hindustan Times.

Авария произошла в штате Одиша возле станции «Баханага». Поезд направлялся из Калькутты в Ченнай. В результате столкновения с рельсов сошли восемь вагонов.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, направлены аварийно-спасательные поезда.

Ранее, 27 мая, гражданин Азербайджана погиб в Грузии в результате схода технического поезда с рельсов. Также пострадали еще четыре его соотечественника. Они выполняли работы по заказу азербайджанской компании.