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В Индии озвучили причину катастрофы с поездами в штате Одиша

Министр железных дорог Индии Вайшнав: поезда столкнулись из-за изменения в системе блокировки
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав 4 июня причиной крушения поездов в индийском штате Одиша назвал изменение в системе электронной блокировки.

«Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело, отчет об этом будет предоставлен», — сказал он в беседе с журналистами.

Глава ведомства не уточнил, почему именно случились изменения в электронной блокировке, входящей в систему безопасности движения, и кто за это ответственный.

«Сейчас мы сосредоточены на восстановлении [движения поездов]», — подчеркнул министр.

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Авария произошла 2 июня. Погибли минимум 294 человека. По данным Gulf News, участниками аварии стали три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express, а также товарный.

Coromandel на полном ходу врезался в товарный поезд, хотя должен был пройти мимо. Многие вагоны перевернулись.

После этого Bengaluru-Howrah Superfast Express въехал в сошедшие с рельсов вагоны первых двух поездов.

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