В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов
Полиция штата Одиши возбудила дело по обвинению в «причинении смерти по неосторожности и создании угрозы жизни» после крушения трех поездов в Баласоре, сообщает в понедельник, 5 июня, телеканал NDTV со ссылкой на Первое информационное сообщение.
«В настоящее время не установлена вина конкретных железнодорожников. Ее установят в ходе следствия», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 4 июня, Indian Railways запросила расследование аварии у Центрального бюро расследований (CBI), а также указала, что электронная система блокировки, которая обнаруживает присутствие поездов, могла быть взломана. Однако представитель компании уточнил, что даже если бы система работала в штатном режиме, то не предотвратила бы катастрофу.
Авария произошла 2 июня. В результате погибли минимум 294 человека. По данным Gulf News, участниками аварии стали три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express, а также товарный состав.
4 июня министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что причиной крушения поездов стало изменение в системе электронной блокировки.