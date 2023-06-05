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В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов

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Фото: REUTERS/Stringer
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Полиция штата Одиши возбудила дело по обвинению в «причинении смерти по неосторожности и создании угрозы жизни» после крушения трех поездов в Баласоре, сообщает в понедельник, 5 июня, телеканал NDTV со ссылкой на Первое информационное сообщение.

«В настоящее время не установлена ​​вина конкретных железнодорожников. Ее установят ​​в ходе следствия», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 4 июня, Indian Railways запросила расследование аварии у Центрального бюро расследований (CBI), а также указала, что электронная система блокировки, которая обнаруживает присутствие поездов, могла быть взломана. Однако представитель компании уточнил, что даже если бы система работала в штатном режиме, то не предотвратила бы катастрофу.

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Авария произошла 2 июня. В результате погибли минимум 294 человека. По данным Gulf News, участниками аварии стали три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express, а также товарный состав.

4 июня министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что причиной крушения поездов стало изменение в системе электронной блокировки.

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