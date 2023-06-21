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Специалисты опровергли стуки со стороны батискафа «Титан»

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Фото: Ifremer/Handout via REUTERS
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Звуки, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа «Титан», не являются стуком, который производит экипаж. Об этом 21 июня сообщил телеканал NBC News.

«Два высокопоставленных чиновника министерства внутренней безопасности сообщили, что более точно описать то, что было слышно ночью в поисках «Титана», следует как «звуки» или «шумы», а не как «стуки», — рассказало издание.

Ранее в этот день сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем в Атлантическом океане.

Поиски охватили практически 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

Известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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