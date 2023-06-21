Блиновская расплакалась в зале суда

Блогер Елена Блиновская расплакалась во время заседания Пресненского суда о продлении ее домашнего ареста, передает корреспондент «Известий» 21 июня.

Она рассказала, что с первого дня задержания признала свою вину и способствовала установлению всех обстоятельств по делу, в том числе после взлома ее Telegram-канала. Блогер отметила, что для нее самым страшным является присутствие вдали от детей, после чего не смогла сдержать слез.

Блиновская также заявила, что она уже четыре года управляла автомобилем, возле которого ее задержали. Из-за задержания у нее сорвалась запланированная операция, она пропустила выпускной ребенка в начальной школе и концерты других детей, а также не защитила магистерскую работу. За два месяца у блогера сорвалось несколько контрактов на сумму 10 млн рублей, которые могли быть потрачены на погашение задолженности перед налоговой.

В конце своего выступления Блиновская попросила назначить ей запрет определенных действий, а в случае продления домашнего ареста разрешить посещать с детьми детскую площадку, гулять с собаками, ездить в Москву раз в неделю для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, а также два раза в неделю посещать магазин для покупки товаров.

Во время заседания суда стало известно, что следствие в рамках уголовного дела о неуплате около 1 млрд рублей налогов арестовало 35 иностранных счетов блогера. Кроме того, будет наложен арест на ее совместное имущество с супругом.

Накануне следствие призвало Пресненский суд Москвы продлить на месяц срок домашнего ареста Блиновской.



Ранее, 22 мая, Московский городской суд подтвердил домашний арест Блиновской. Мера пресечения действительна до 26 июня.



6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Блогер купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.