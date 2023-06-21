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Следователь сообщил об аресте 35 иностранных счетов Блиновской

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следствие в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем около 1 млрд рублей налогов арестовало 35 иностранных счетов блогера. Кроме того, будет наложен арест на их совместное имущество с супругом, заявила в среду, 21 июня, следователь СК в Пресненском районном суде Москвы.

«За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета», — сказала представитель СК в суде, где сегодня рассматривается ходатайство о продлении домашнего ареста Блиновской.

По словам следователя, в ближайшее время планируется допросить еще пять свидетелей и сделать 68 запросов в российские банки.

Адвокат блогера выступил против продления ареста и сообщил, что его подзащитная уже выплатила 30 млн рублей налогов. Он заявил, что Блиновская всячески способствовала следствию и не совершала действий, направленных на воспрепятствование его работы. Поэтому, по его мнению, ей можно разрешить хотя бы передвигаться по территории поселка.

Кроме того, как отметил адвокат, четверо детей блогера сейчас находятся в стрессе, потому что мама никуда не выходит.

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