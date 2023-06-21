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В Пентагоне заявили об уникальном пути вступления Украины в НАТО

В Пентагоне заявили, что у Украины будет уникальный путь вступления в НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Вступление Украины в НАТО, как и любой другой страны, представляет собой уникальный процесс. Об этом 20 июня заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Что касается Украины, то у нее будет свой путь вступления в НАТО», — сказала она.

Сингх добавила, что в настоящее время администрация президента США концентрируется на непосредственных поставках военной помощи Украине.

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Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

До этого, 15 июня, сообщалось при этом, что Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта. Отмечалось, что 13 июня в Белом доме Столтенберг заявил, что Украина добилась достаточного прогресса на пути к вступлению в НАТО и ей не нужно завершать пошаговый план действий по членству в альянсе, который проходили другие восточноевропейские страны-участницы в течение длительного времени.

10 июня глава офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

В тот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.

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