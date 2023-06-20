В АТОР заявили о восстановлении спроса на туры в Египет после нападения акулы

Спрос на туры в Египет стабилизировался спустя две недели после нападения акулы на россиянина в Хургаде. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян сообщил во вторник, 20 июня.

Он отметил, что падение спроса было небольшим, а когда сняли ограничение на купание, всё вернулось в норму.

«Говорить о каком-то существенном удешевлении или удорожании туров нельзя, курс пока стабилен», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

14 июня вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что нападение акулы никак не повлияло на спрос по данному направлению, передает НСН.

Трагедия произошла 8 июля. У побережья Хургады акула напала на 23-летнего россиянина, мужчина погиб.

В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы. Специалисты проводят лабораторное обследование хищника для установления причин нападения.

После этого власти провинции Красное Море распорядились закрыть все пляжи Хургады.