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Набиуллина призвала осваивать финграмотность во избежание ущерба от рук аферистов

Глава ЦБ Набиуллина: аферисты будут собирать жатву, пока россияне не освоят финграмотность
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Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
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Мошенники и аферисты продолжат собирать свою жатву в России, пока граждане не освоят базовые принципы финансовой грамотности. На это во вторник, 20 июня, указала председатель Центрального Банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финпросвещения, трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина указала на то, что почти ежедневно люди сталкиваются со звонками мошенников, теряя деньги, и ЦБ прикладывает все усилия, чтобы бороться с этим. Однако, по ее словам, одного закручивания гаек со стороны регулятора для полного решения данной проблемы недостаточно.

«Мы много делаем, делали, для того чтобы такие атаки злоумышленников отбивать, работаем с финансовыми институтами. Но здесь одним закручиванием гаек не обойтись», — сказала Набиуллина.

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16 июня зампред ВТБ Анатолий Печатников рассказал «Известиям» на полях Петербургского экономического форума о новых видах мошенничества в РФ. Так, одна из новых схем обмана связана с рефинансированием кредитов, когда мошенники предлагают гражданам на более выгодных условиях взять кредит и погасить старые долги.

Печатников дал рекомендацию: ни при каких обстоятельствах не разговаривать по телефону с представителями банка, если есть сомнения.

1 июня ЦБ опубликовал отчет, согласно которому за период январь–март 2023 года банки в России предотвратили хищение средств клиентов на 712 млрд рублей. При этом мошенникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объем составил 4,5 млрд рублей. Сообщалось, что больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга.

Также отмечалось, что в I квартале текущего года регулятор инициировал блокировку почти 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам.

В конце мая стало известно, что количество попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) выросло на 59% по сравнению с январем-февралем. Эксперты предупредили, что такие действия могут привести к утрате контроля за личным кабинетом и, как следствие, потере денег.

В том же месяце заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. По его словам, в случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, которые покажут, кто он на самом деле.

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