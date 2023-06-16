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Мошенники стали обманывать россиян обещаниями рефинансировать кредиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Новая схема обмана связана с рефинансированием кредитов: мошенники предлагают на более выгодных условиях взять кредит и погасить старые долги. Об этом в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников.

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«Вас убеждают, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку — к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Если клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет, откуда они их выводят», — пояснил он.

По словам топ-менеджера, не во всех банках нашей страны существует четкий контроль целевого использования кредитов. Это позволяет мошенникам похищать средства. Он подчеркнул: получается, что у заемщика и старые обязательства не погашены, и новые кредиты появляются, которые украли мошенники. Это только увеличивает долговую нагрузку населения.

«В ВТБ мы давно этот процесс четко контролируем: если есть запрос на рефинансирование, то деньги пойдут ровно на погашение тех кредитов, которые нужно погасить, рефинансировать, и именно в кредитные организации напрямую, а не в руки третьих лиц», — рассказал Печатников.

Он дал рекомендацию: ни при каких обстоятельствах не разговаривать по телефону с представителями банка, если есть сомнения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Новая схема мошенничества связана с рефинансированием кредитов»

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