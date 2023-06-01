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Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года

ЦБ РФ: банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центральный банк России в четверг, 1 июня, подвел итоги I квартала 2023 года. За период январь–март 2023 года банки предотвратили хищение средств клиентов на 712 млрд рублей, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» на сайте ЦБ.

При этом мошенникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объем составил 4,5 млрд рублей. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга.

«Мы видим, что схемы мошенников становятся всё сложнее, они активно используют методы социальной инженерии, заставляя граждан добровольно отдавать свои средства, задействуют новые приемы обмана. Для противодействия злоумышленникам мы продолжим совершенствовать наше регулирование», — отметил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В I квартале регулятор инициировал блокировку почти 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам. Активность киберпреступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза.

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Ранее, 29 мая, стало известно, что количество попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) выросло на 59% по сравнению с январем–февралем. Эксперты предупреждают, что такие действия могут привести к утрате контроля за личным кабинетом и, как следствие, потере денег.

До этого, 11 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. По его словам, в случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, которые покажут, кто он на самом деле.

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