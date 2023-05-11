Юрист дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками

В случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, которые покажут, кто он на самом деле. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он уточнил, что мошенники-дилетанты часто представляются по телефону сотрудниками правоохранительных или следственных органов.

«Страх и беспокойство не должны вами управлять. Стопроцентным способом избежать неприятностей является немедленное прерывание разговора и по возможности помещение номера в черный список», — сказал эксперт.

Юрист отметил, что если беседу хочется продолжить, то нужно максимально четко уточнить статус «сотрудника». Необходимо попросить звонящего продиктовать должность, звание, ФИО, номер служебного удостоверения. Кроме того, следует уточнить точное название подразделения, его местонахождение, ФИО начальника и основание для звонка.

По мнению эксперта, такой «допрос», вероятнее всего, станет «неподъемным» для телефонного мошенника и он сам бросит трубку.

Соловьев добавил, что если преступник смог убедительно подать эту информацию, то ее следует перепроверить самому. Например, если позвонили «из банка», то нужно попросить у звонящего официальный номер этой кредитной организации, и после этого сказать собеседнику, что перезвоните позже.

Юрист заключил, что звонок в любой мессенджер — стопроцентное мошенничество.

Ранее, 4 мая, советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров предостерег от общения с выдающими себя за сотрудников Центробанка (ЦБ) РФ мошенниками.

17 апреля независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что россияне могут столкнуться с еще одним всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Пока резкого роста мошенничества в связи с этой темой не зафиксировано, но злоумышленники всегда пользуются социальной повесткой для выманивания денег.

До этого, 17 марта, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал о способах мошенничества в интернете. Так, одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например данным его банковской карты или счета, остается фишинг.