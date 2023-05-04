Эксперт предостерег от общения с выдающими себя за сотрудников ЦБ мошенниками

Центробанк (ЦБ) РФ — регулирующая структура в финансовой отрасли в отличие от коммерческих банков никогда не работает напрямую с населением, именно поэтому любые звонки и сообщения якобы от сотрудника ЦБ стоит воспринимать как мошеннические, рассказал «Известиям» 4 мая советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров.

Ранее в этот день регулятор сообщил «РИА Новости», что злоумышленники для хищения денег у россиян в последнее время стали чаще использовать схемы, в которых упоминается ЦБ и якобы его работники. Центробанк принял уже около 2 тыс. обращений столкнувшихся с такими уловками граждан.

«Злоумышленники часто называют себя представителями авторитетных структур: правоохранительных органов, ЦБ или Росмониторинга. Некоторые даже для подтверждения полномочий и своей легенды высылают потенциальной жертве ворох документов на фирменных бланках названных организаций через мессенджер или по электронной почте. Выглядит это солиднее, чем просто представиться соответствующим работником по телефону. При этом чаще всего соответствующая контактная информация у мошенников уже есть из различных баз данных», — объяснил Федоров.

При этом, по его словам, мошенники часто ориентируются на новостную повестку.

«Например, сотрудниками Центробанка активно стали представляться с того периода, когда Банк России резко поднял ключевую ставку до 20%. Именно тогда ЦБ был во всех заголовках, и осведомленность рядовых граждан о том, что существует такая структура, повысилась. Однако многие не до конца понимают роль Центробанка в финансовой системе России, а финансовая неграмотность оставляет простор для действий мошенников», — сказал эксперт.

Он отметил, что такие самозванцы ведут жертву к определенному итогу общения — добровольному переводу денег на счета, сознательной или неосознанной передаче личной информации, позволяющей снять средства с карты.

«Как бы не менялась легенда в зависимости от новостной повестки или средства коммуникации — злоумышленники всегда добиваются одного и того же, об этом стоит помнить», — заключил Федоров.

Ранее, 28 апреля, в крупнейших банках рассказали «Известиям», что одна из опасных схем мошенничеств к майским праздникам — фейковые выплаты ветеранам ко Дню Победы. Людям старшего возраста могут приходить сообщения о том, что им положены льготы или пособия, а злоумышленники предлагают им свою помощь в сборе документов для их получения. Кроме того, перед продолжительными выходными возрастает риск создания поддельных ресурсов по продаже выгодных билетов в театры, на шоу, концерты и выставки.