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Россиян предупредили о возможном всплеске активности мошенников
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Россиян предупредили о возможном всплеске активности мошенников

Аналитик Сизов допустил рост активности мошенников из-за закона об электронных повестках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне могут столкнуться с еще одним всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Об этом независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил в понедельник, 17 апреля.

Он отметил, что пока резкого роста мошенничества в связи этой темой не зафиксировано, но злоумышленники всегда пользуются социальной повесткой для выманивания денег.

«Каждый раз, когда соответствующий информационный фон появляется, когда меняется законодательство, когда вводятся какие-то новые меры, как это было в ковид с QR-кодами, выплатами, мошенники максимально активно пользуются этими информационными поводами и с их помощью пытаются выманить средства у потенциальных жертв», — сказал Сизов в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, основной целью будут люди, подлежащие призыву в армию или их близкие.

«Любому человеку надо ждать потенциального звонка на свой номер. Не надо исключать себя из этой группы и надеяться, что мошенник обойдет стороной», — отметил аналитик.

Сизов добавил, что с меняющейся схемой работы «Госуслуг» и появлением новых сервисов сложно сказать, является ли звонок мошенническим.

«Люди не успевают за теми изменениями, не успевают погрузиться в те сервисы, которые появляются и становятся актуальными. Мошенники ровно этим и пользуются», — заключил он.

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Ранее, 15 апреля, в Генштабе России заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Андрей Бирюков отметил, что в весеннюю призывную кампанию повестки получили 52 тыс. граждан, более 50 тыс. прибыли в комиссариаты, сообщается на сайте aif.ru.

Бирюков подчеркнул, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.

Завершится призывная кампания 15 июля.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток. Изменения будут отображаться на портале «Госуслуги» и других ресурсах в информационной системе.

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