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Уничтожившего в бою танк Leopard военного наградили 1 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в 1 млн рублей. Об этом 20 июня сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что денежная премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

«Данные выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника», — говорится в сообщении министерства.

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Ранее, 15 июня, сообщалось, что российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard.

Изначально 15 июня с подобной инициативой выступил музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель рок-группы «Земляне». Решение о назначении премии со сцены объявили Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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