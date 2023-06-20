Врач перечислила самые полезные виды мороженого

Не все виды мороженого одинаково полезны, поэтому в первую очередь следует обращать внимание на ингредиенты, входящие в его состав. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

Мороженое с различными наполнителями стоит употреблять реже, людям, склонным к аллергии, нужно обращать на это особое внимание. Такое мороженое зачастую высококалорийное и содержит большое количество добавок, таких как красители, усилители вкуса и другие ингредиенты, которые могут повысить риск развития онкологических заболеваний, подчеркнула Кашух.

По ее словам, пломбир является самым популярным видом мороженого, однако оно очень калорийно — на 100 г продукта приходится около 400–500 ккал.

«При выборе пломбира стоит посмотреть его состав. По ГОСТу в таком мороженом должно быть не менее 12% молочного жира. При этом если вес в норме, то порция пломбира (80 г) один раз в день не повредит. Но если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийных продуктов. Хорошей и более безопасной для здоровья альтернативой является фруктовый лед или сорбет», — объяснила кандидат наук Екатерина Кашух.

Как отметила гастроэнтеролог, самым низкокалорийным и полезным холодным десертом является фруктовый лед, потому что на 100 г он содержит всего около 110–130 ккал, обогащен витаминами, а также хорошо утоляет жажду в жаркую погоду.

При выборе фруктового льда в магазине, необходимо изучить и его ингредиенты. В оптимальном составе должны быть натуральный фруктовый сок или пюре, минимальное количество красителей и усилителей вкуса, подчеркнула врач.

Чтобы предотвратить заболевания, Кашух рекомендовала употреблять мороженое в жару маленькими кусочками, запивая его напитками комнатной температуры. Важно, чтобы они не были горячими, например, это могут быть домашние компоты, морсы, теплый чай. Данные действия помогут снизить риск развития тонзиллита (воспаление миндалин глотки).

10 июня заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная посоветовала не злоупотреблять мороженым при больном горле, потому что оно может спровоцировать риск развития осложнений. Для устранения боли в горле специалист настоятельно рекомендовала использовать не мороженое, а обеззараживающие средства с анестетиками в составе.

Ранее, 2 июня, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, почему в жару стоит аккуратно употреблять мороженое и холодные напитки. Она объяснила, что резкий перепад температур, которые выдерживает слизистая горла, может привести к фарингиту (воспалению задней стенки глотки) или ларингиту (воспалению слизистой гортани).

Во избежание неприятных последствий она посоветовала пить и есть холодное без спешки, небольшими порциями.