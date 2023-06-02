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Гастроэнтеролог предостерегла от употребления мороженого в жару

Врач объяснила, можно ли есть мороженое в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Резкий перепад температур, которые выдерживает слизистая горла при употреблении в жару мороженого и холодных напитков, может привести к фарингиту (воспалению задней стенки глотки) или ларингиту (воспалению слизистой гортани). Об этом 2 июня рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин», — цитирует врача «Газета.Ru».

Мороженое нужно есть не спеша, небольшими кусочками, тогда шанс заболеть снижается, предупредила специалист. Если хочется съесть мороженое дома, то его перед употреблением лучше «согреть».

Надо достать продукт из морозилки и положить на тарелку минут на пять, а на улице —некоторое время подержать в руке перед употреблением.

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«В процессе поедания мороженого полезно прислушиваться к собственному организму. Если в горле появились некомфортные ощущения, от мороженого следует отказаться», — подчеркнула врач.

Чтобы горло не болело, можно запить мороженое домашним морсом или теплым чаем, заключила Кашух.

В январе отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что иногда мороженое может стать альтернативой обычному лечению и снять воспаление в горле. Однако если воспаление уже развилось, то мороженое не поможет, лечить ангину необходимо антибактериальными препаратами.

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