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Лор объяснил влияние ангины на сердце и суставы

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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с «Ридусом» в среду, 10 февраля, рассказал как распространенная болезнь горла — ангина — может повлиять на сердце, почки и суставы, если перерастет в хроническую форму — тонзиллит.

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По словам врача, тонзиллит оказывает сильное негативное воздействие по сопряженным органам — почкам, суставам и сердцу. Кроме того, он вызывает необратимые изменение, такие как воспаление сердечной мышцы, воспаление внутренней оболочки сердца, ревматоидный артрит и воспаление почечной ткани.

«Человек, который заполучил такие осложнения, внешне выглядит как бы неплохо, а внутри уже как гнилое яблоко. Срок жизни у человека сокращается, качество жизни ухудшается, потому что он уже не может вести активный образ жизни, и человек, по сути, является уже инвалидом», — рассказал лор.

Зайцев отметил, что если человек чувствует инородное тело на уровне глотки, но следует обратиться к специалисту.

«Если человек открывает рот и видит в толще небных миндалин белые крупинки, это не норма. Не нужно думать, пройдет само: белый хлеб там застрял, семечки или орехи. Миндалины — это не терка», — предостерег врач.

Одним из симптомов данной проблемы является неприятный запах изо рта. Доктор подчеркнул, что стрептококк, спрессованный в высочайшей концентрации, и если своевременно не избавиться от него, то организм начинает всасывать инфекцию в кровь, пишет «Федеральное агентство новостей».

3 февраля диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самые вредные продукты для сердца. По ее словам, самыми вредными продуктами для сердечно-сосудистой системы являются фастфуд и полуфабрикаты.

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