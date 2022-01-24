Врач рассказал о лечении ангины с помощью мороженого

В некоторых случаях мороженое может стать альтернативой обычному лечению и снять воспаление в горле. Об этом в понедельник, 24 января, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если мы говорим про ангину, острый фарингит, при условии, что под рукой нет лекарств и нет аптеки, нет возможности пойти к доктору, тогда мороженое может стать альтернативой [обычному лечению]. И то это будет фифти-фифти. То есть кому-то это поможет и спазм не даст развиться воспалению, быстро его погасит в самом начале», — рассказал он агентству URA.RU.

Он отметил, что если воспаление уже идет, то мороженое не поможет, лечить ангину необходимо антибактериальными препаратами.

Врач также отметил, что мороженое может применяться в качестве заживляющего средства после операции по удалению аденоидов у детей.

«Холод, лед провоцирует спазм слизистых оболочек и спазм сосудов, в этом его польза. Когда ребенку удалили аденоиды и у него течет кровь, то ему дают мороженое, чтобы у него скорее остановилось кровотечение в носоглотке. Дают две порции ледяного мороженого прямо из морозилки», — рассказал Зайцев.

В сентябре 2021 года Зайцев перечислил способы избежать простуды. По его словам, чтобы защититься от простуды, следует укреплять слизистую полость носа, горло и носоглотку. Для укрепления слизистой следует пить черный или зеленый чай с добавлением трав и имбиря, добавил он.