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Эксперт посоветовала не злоупотреблять мороженым при больном горле

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: мороженое при больном горле повышает риск осложнений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мороженое может спровоцировать осложнения у людей с больным горлом. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока <...>, что повысит риск возникновения нового очага воспаления», — объяснила она.

Для устранения боли в горле специалист настоятельно рекомендовала использовать не мороженое, а обеззараживающие средства с анестетиками в составе. Пшеничная отметила, что такой способ гораздо эффективнее и безопаснее.

Собеседница агентства упомянула, что даже у здорового человека переохлаждение ротовой полости из-за мороженого может спровоцировать развитие респираторных заболеваний или усугубить их. В этом случае рефлекторный спазм сосудов угнетает иммунитет и повышает уязвимость организма к инфекциям.

При наличии ангины холодные десерты могут быть особенно опасны. Дело в том, что это заболевание характеризуется гнойным воспалением миндалин, которое вызывают стрептококки, а они, в свою очередь, «очень любят» сахар.

«В этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения», — заключила Пшеничная.

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Ранее, 2 июня, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, почему в жару стоит аккуратно употреблять мороженое и холодные напитки. Она объяснила, что резкий перепад температур, которые выдерживает слизистая горла, может привести к фарингиту (воспалению задней стенки глотки) или ларингиту (воспалению слизистой гортани).

Во избежание неприятных последствий она посоветовала пить и есть холодное без спешки, небольшими порциями.

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