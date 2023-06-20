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Глава МИД Украины Кулеба заявил о перманентной нехватке оружия для ВСУ
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Глава МИД Украины Кулеба заявил о перманентной нехватке оружия для ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, пока страна не победит
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 19 июня, сделал заявление о том, что стране всегда будет не хватать оружия, до того момента, пока не закончится конфликт.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что, если нет победы, значит, помощи было недостаточно», — сообщил он в эфире украинского телеканала.

Министр иностранных дел рассказал, что сейчас для Вооруженных силы Украины (ВСУ) больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

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Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

10 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

В начале июня Столтенберг также заявлял, что странам НАТО следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву. Он призвал страны блока подписывать контракты, только тогда, по его словам, промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство.

В конце мая экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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