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Алаудинов раскрыл смысл поста о фейковом спасении Делимханова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пост о якобы начале операции по спасению депутата Госдумы Адама Делимханова был сделан с целью высмеять авторов фейковых новостей. Об этом командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал корреспонденту «Известий» в понедельник, 19 июня.

«Когда сказали, что Адам Султанович Делимханов погиб и с ним погибли еще 200 бойцов, то Рамзан Ахматович [Кадыров] протроллил тех людей, которые эту информацию распространяли. Естественно, мы тоже, между собой пообщавшись, решили протроллить этих людей», — объяснил военнослужащий.

Он отметил, что специально добавил в публикацию большое количество разных эмодзи, тем самым подчеркнув абсурдность сообщения. Речь идет о посте в Telegram-канале, где Алаудинов сообщил, что он якобы снимает все подразделения «Ахмата» по команде Кадырова и отправляется на «место происшествия» с Делимхановым.

Также собеседник «Известий» подтвердил, что одно из подразделений батальона было заведено в Белгородскую область для охраны границы. По словам Алаудинова, бойцы «Ахмата» имеют большой опыт в борьбе с террористами и готовы поделиться знаниями с другими служащими.

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Ранее, 14 июня, Адам Делимханов опроверг сообщения украинских Telegram-каналов, которые распространяли данные о якобы его ранении и даже гибели.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров также заверил, что Делимханов здоров и не ранен. Он раскритиковал украинскую пропаганду за фейки и неуважение к своей аудитории.

12 июня Делимханов принял участие в подписании контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат». Он выразил уверенность в том, что контракт также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов.

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