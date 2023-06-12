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Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат»
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Минобороны РФ и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 12 июня сообщили в военном ведомстве журналистам.

Уточняется, что контракт определяет правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмата», а также распространение на добровольцев и их семьи мер социальной защиты, установленных государством.

Контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

«На сегодняшний день, решение, принятое в данном формате, является основополагающим и по сути своей сделает так, что наши подразделения будут уже уравнены во всех отношениях: и в соцпакетах, и в обеспечении», — прокомментировал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в мероприятии, в свою очередь, выразил уверенность в том, что данный контракт охотно также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, поскольку он дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны РФ.

«Я уверен, что, взаимодействуя с Министерством обороны, с Росгвардией и с другими подразделениями, которые сегодня находятся в зоне СВО мы будем совместно побеждать», — сказал он.

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Ранее, 10 июня, заместитель главы ведомства генерал Николай Панков заявил, что за первые 10 дней июня контракт с Минобороны подписали 13,5 тыс. человек. По его словам, этот показатель уже в 2,1 раза больше майского за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.

Больше всего заключили контрактов на военную службу жители Москвы, Севастополя, Алтая, Республики Коми, Тывы, Сахалина, Башкирии и Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Мурманской, Пензенской и Тюменской областей, а также в Еврейской автономной области.

Панков также сообщил, что глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля участники добровольческих отрядов должны будут подписать контракт с Минобороны. Заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных мер социальной защиты и поддержки, указали в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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