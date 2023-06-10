Минобороны в июне приняло на контрактную службу более 13,5 тыс. человек

За первые 10 дней июня контракт с Министерством обороны РФ подписали 13,5 тыс. человек, сообщил 10 июня татс-секретарь — заместитель главы ведомства генерал Николай Панков на селекторном совещании.

По его словам, этот показатель уже в 2,1 раза больше майского за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.

Больше всего заключили контрактов на военную службу жители Москвы, Севастополя, Алтая, Республики Коми, Тыве, Сахалине, Башкирии и Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Мурманской, Пензенской и Тюменской областях, а также в Еврейской автономной области.

По словам замминистра, стало больше желающих вступить в добровольческие отряды. Таких подразделений сформировано уже больше 40.

Также Панков отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля участники добровольческих отрядов должны будут подписать контракт с Минобороны. Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных мер социальной защиты и поддержки, указали в ведомстве.

С ноября 2022 года добровольцы в России приравнены к военнослужащим. С января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. россиян.

Ранее, 8 июня, Шойгу поручил ускорить поставки в зону спецоперации всех видов военной техники, c помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника.

За день до этого он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей».