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Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на одном из предприятий «Алмаз-Антея»

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил, как идет выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей». Глава военного ведомства 7 июня проинспектировал цеха, в которых производятся современные зенитные управляемые ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Гендиректор предприятия доложил Шойгу о расширении производственных мощностей, которые обеспечат войска РФ современными комплексами ПВО. По его словам, это «позволит в два раза поднять возможности предприятия». Министр в свою очередь отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией, демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и тут же идет наладка следующего», — прокомментировал Шойгу.

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков пояснил, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции, и подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика.

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Ранее, 13 мая, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин рассказал, что при выполнении государственного оборонного заказа корпорации допускают коррупционные действия и воровство. При этом он не уточнил, какие именно корпорации были уличены в совершении коррупционных действий.

До этого, 5 мая, Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которая направляется в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации, в Южном военном округе. Министр поручил заместителю «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации всем необходимым вооружением и военной техникой».

Днем ранее, 4 мая, сообщалось, что российское оборонное предприятие «Курганмашзавод», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» («Ростех»), в несколько раз нарастило производство боевых машин пехоты БМП-3, а также значительно увеличило свои ремонтные мощности на фоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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