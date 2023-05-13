Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
При выполнении государственного оборонного заказа корпорации допускают коррупционные действия и воровство. Об этом заявил в субботу, 13 мая, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства», — цитирует «РИА Новости» Бастрыкина, который выступил на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Председатель СК России не уточнил, какие именно корпорации были уличены в совершении коррупционных действий.
В марте суд арестовал начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о превышении должностных полномочий. Задержать его запросил Следственный комитет России.
В конце февраля на коллегии ФСБ президент России Владимир Путин указал, что необходимо уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.
В декабре генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.