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Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Председатель СКР Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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При выполнении государственного оборонного заказа корпорации допускают коррупционные действия и воровство. Об этом заявил в субботу, 13 мая, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства», — цитирует «РИА Новости» Бастрыкина, который выступил на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Председатель СК России не уточнил, какие именно корпорации были уличены в совершении коррупционных действий.

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В марте суд арестовал начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о превышении должностных полномочий. Задержать его запросил Следственный комитет России.

В конце февраля на коллегии ФСБ президент России Владимир Путин указал, что необходимо уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

В декабре генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.

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