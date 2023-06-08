Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 июня заявил, что необходимо ускорить поставки в зону спецоперации всех видов военной техники, c помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника.

Шойгу дал данное поручение во время рабочей поездки в войска Западного военного округа, в ходе которой проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения СВО.

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику.

Также Шойгу обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в СВО, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки.

Ранее, 7 июня, Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей». Он посетил цеха, в которых производятся современные зенитные управляемые ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 5 мая, Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которые направляются в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации, в Южном военном округе. Министр поручил заместителю «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации всем необходимым вооружением и военной техникой».

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.